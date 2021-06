Geschreven door Jessica Westdijk 26 jun 2021 om 21:06

Deze week werd duidelijk dat Ajax zich bij Feyenoord heeft gemeld voor Steven Berghuis. De aanvaller heeft een afkoopsom van 4 miljoen euro in zijn contract staan, maar toch is er onenigheid tussen de clubs. Dat vertelt De Telegraaf in hun podcast.

Feyenoord wil 8 miljoen euro, Mike Verweij legt uit hoe dat zit: “Het probleem is dat zijn contract is afgesloten door zijn vorige manager, Raiola of Fortes Rodriguez. Zij hadden een één-tweetje met Feyenoord, waarbij alles boven de vier miljoen euro gedeeld zou worden. Zijn nieuwe manager, Guido Albers, zegt: vier miljoen is prima, daarvoor kan hij weg.”

Berghuis zou een transfer naar Ajax in ieder geval wel zien zitten. Een arbitragezaak behoort dan ook tot de mogelijkheden als de clubs er niet uitkomen.