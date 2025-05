'Ajax en Feyenoord willen toptalent': "Imposante aanwezigheid"

Feyenoord heeft zijn vizier gericht op Hindolo Mustapha. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de achttienjarige middenvelder van Crystal Palace in trek bij meerdere clubs, waaronder ook Ajax. De Rotterdammers hopen deze zomer toe te slaan.

"Mustapha geniet interesse van meerdere clubs", meldt Romano. De aanvallende middenvelder heeft volgens de doorgaans goed geïnformeerde Italiaan al meer dan drie aanbiedingen ontvangen. Die voorstellen zouden echter allemaal neerkomen op een huurdeal. Feyenoord kiest een andere koers en wil, net als Ajax, inzetten op een definitieve overname van het jonge talent. Daarmee hopen de Rotterdammers de concurrentie af te troeven.

Mustapha speelt momenteel voor de Onder 21 van Crystal Palace, waar hij dit seizoen in 24 wedstrijden goed was voor 11 doelpunten en 6 assists. Op de clubwebsite wordt hij als volgt omschreven: "Een aanvallende centrale middenvelder met een imposante fysieke aanwezigheid. Mustapha gaat graag naar voren, maar is ook bedreven in zijn verdedigende taken."

De jeugdinternational van Sierra Leone debuteerde in september vorig jaar voor het nationale elftal en staat inmiddels op drie interlands, waarin hij één keer wist te scoren.