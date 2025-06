'Ajax en Feyenoord willen zelfde speler': "Dat doe je toch niet?"

Feyenoord en Ajax lijken hun pijlen te hebben gericht op dezelfde speler: Román Vega. De 21-jarige linksback van Argentinos Juniors staat echter op het punt om voor Zenit Sint-Petersburg te tekenen. In de podcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur wordt met verbazing gereageerd op de interesse vanuit Rotterdam.

"Omdat Ajax al vier linksbacks heeft, is hij automatisch te duur", klinkt het in de aflevering. De transfersom voor Vega zou rond de acht à negen miljoen euro liggen. "Dat doe je als Feyenoord toch niet? Ik vind dat van de gekke."

Met spelers als Quilindschy Hartman op de weg naar een transfer lijkt Feyenoord vooruit te kijken, maar volgens de analisten van de podcast is deze investering niet verantwoord. Ook Ajax zou geïnteresseerd zijn, al is het de vraag hoe serieus die interesse is gezien hun overvolle linkerflank.