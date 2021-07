Geschreven door Jessica Westdijk 12 jul 2021 om 09:07

Er was wat gesteggel over de transfersom, maar De Telegraaf meldt dat Ajax en Feyenoord er inmiddels uit zijn. Steven Berghuis maakt de overstap van Rotterdam naar Amsterdam voor maximaal € 5,5 miljoen. Ajax betaalt in ieder geval € 4 miljoen en mogelijk nog € 1,5 miljoen aan bonussen.

Ajax was ervan overtuigd dat er een gelimiteerde transfersom van € 4 miljoen in het contract van de aanvaller stond, maar volgens Feyenoord was dit een minimumbedrag. De Rotterdammers vroegen het dubbele. Het leek op een arbitragezaak aan te gaan komen, maar dat is nu dus niet meer nodig. Ajax heeft wat water bij de wijn gedaan en is akkoord gegaan met een wat hoger bedrag.

Berghuis gaat in Amsterdam een contract tekenen tot medio 2025.