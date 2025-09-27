Ajax en Heitinga hopen Eredivisie-reeks van Ten Hag te evenaren

De seizoenstart van Ajax is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Met drie gelijke spelen en drie overwinningen blijven de Amsterdammers weliswaar ongeslagen in de competitie onder trainer John Heitinga, maar overtuigen doet het nog niet. In de afgelopen tien seizoenen lukte het Ajax slechts twee keer eerder om in de eerste zeven Eredivisie-duels zonder nederlaag te blijven.

Beide keren gebeurde dat onder Erik ten Hag. In 2019/2020 verloor Ajax pas in de zestiende competitiewedstrijd voor het eerst, terwijl het in 2021/2022 in de achtste wedstrijd misging. Tegen NAC Breda kan Ajax zaterdag opnieuw een reeks van zeven ongeslagen duels neerzetten.

Toch moet de ploeg alert blijven op tegengoals uit kopballen, zo schreef Voetbal International. Geen enkele Nederlandse club kreeg dit seizoen in alle competities zoveel doelpunten met het hoofd tegen als Ajax (vijf). Opvallend: de laatste vier tegentreffers van de Amsterdammers kwamen allemaal voort uit kopballen.