Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax en Heitinga hopen Eredivisie-reeks van Ten Hag te evenaren

Joram
bron: Voetbal International
John Heitinga zit op bank naast Marcel Keizer
John Heitinga zit op bank naast Marcel Keizer Foto: © Pro Shots

De seizoenstart van Ajax is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Met drie gelijke spelen en drie overwinningen blijven de Amsterdammers weliswaar ongeslagen in de competitie onder trainer John Heitinga, maar overtuigen doet het nog niet. In de afgelopen tien seizoenen lukte het Ajax slechts twee keer eerder om in de eerste zeven Eredivisie-duels zonder nederlaag te blijven.

Beide keren gebeurde dat onder Erik ten Hag. In 2019/2020 verloor Ajax pas in de zestiende competitiewedstrijd voor het eerst, terwijl het in 2021/2022 in de achtste wedstrijd misging. Tegen NAC Breda kan Ajax zaterdag opnieuw een reeks van zeven ongeslagen duels neerzetten.

Toch moet de ploeg alert blijven op tegengoals uit kopballen, zo schreef Voetbal International. Geen enkele Nederlandse club kreeg dit seizoen in alle competities zoveel doelpunten met het hoofd tegen als Ajax (vijf). Opvallend: de laatste vier tegentreffers van de Amsterdammers kwamen allemaal voort uit kopballen.

Oscar Gloukh in actie tegen PSV

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga maakt keuze in de spits

Igor Paixão in duel met Anton Gaaei

Paixão wil scoren tegen Ajax: "Pure rivaliteit, nog erger bijna"

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Erik ten Hag
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
