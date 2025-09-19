Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

Kees Kwakman zag Ajax het eerste bedrijf goed weerstand bieden. "In de eerste helft vond ik Ajax niet kansloos'', vertelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Dat kwam ook omdat Inter niet top was, maar er was niet veel aan de hand. De grootste kans was in de 43ste minuut voor Mika Godts. Ik denk wel dat ze met een kater de rust in gingen. Het plan dat Ajax voor ogen had, klopte in principe wel."

Ook Bram van Polen zag dat Heitinga zijn team goed voorbereid had. "Een gedurfd plan, hoog drukzetten. Met name het eerste half uur vond ik dat Ajax het wel aardig op orde had, ook qua agressiviteit", zag de analist. "Na de 0-1 is de wedstrijd wel gaan kantelen. In de tweede helft geeft Inter dan wat meer gas en is de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Waar ze in de competitie nog heel erg zoekende waren, was het plan nu heel duidelijk."