Geschreven door Jordi Smit 07 jan 2021 om 10:01

Ajax gaat een jaar langer door met hoofdsponsor Ziggo. Waar de huidige verbintenis in juni 2022 afliep, zijn de twee partijen met het nieuwe contract een jaar langer aan elkaar verbonden. Bovendien is een optie opgenomen voor een verlenging van nog twee jaar.

Hoofdsponsor Ziggo kwam in 2015 in plaats van Aegon op het Ajax-shirt terecht, wat uitmondde in een zeer succesvolle samenwerking. De sponsornaam prijkte op het shirt van Ajax 1 en Jong Ajax. Daarnaast was Ziggo hoofdsponsor van Ajax e-Sports en zorgde het de laatste jaren voor exclusieve Ajax-content op Ziggo Sport met unieke toegang tot de club voor klanten van Ziggo en Vodafone. Daarop willen de partijen zich de komende jaren blijven richten.

Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax laat op de clubwebsite weten: ” “We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking. Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit. De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig.” Ook Marcel de Groot van VodafoneZiggo is tevreden: “Ajax staat net als wij voor de beste beleving van sport en entertainment. We willen fans en onze klanten nog meer letterlijke en figuurlijke toegang tot Ajax geven.”