Geschreven door Idse Geurts 24 jan 2022 om 11:01

Ajax en Juventus naderen een akkoord over Ihattaren. Dit meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom Ajax en Juventus. Het is echter nog steeds onduidelijk om wát voor transfer het gaat. Er wordt een huurconstructie voor anderhalf jaar genoemd, maar ook een definitieve transfer lijkt te kunnen gebeuren. Ihattaren is zelf al elk geval rond met Ajax. De middenvelder staat te wachten op het moment dat hij medisch gekeurd kan worden.

Eerder leek Ihattaren nog naar FC Utrecht te verkassen. Toch werd vorige week donderdag duidelijk dat Ajax de middenvelder waarschijnlijk gaat inlijven. Op dit moment houdt Ihattaren zijn conditie op peil met oud-Ajacied Gerald Vanenburg. Vanenburg is ook techniek trainer bij Ajax. Hierdoor lijkt er een lijntje te zijn uitgegooid bij de Ajax directie.

Afgelopen zomer vertrok Ihattaren nog bij PSV. De middenvelder maakte een transfer naar Juventus, om vervolgens uitgeleend te worden aan Sampdoria. Deze overgang werd echter geen succes. Hierdoor is de middenvelder weer op zoek naar een nieuwe club.