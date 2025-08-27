AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"

Max
bron: AD Voetbalpodcast
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Johan Inan is kritisch op het transferbeleid van Ajax. Volgens de clubwatcher gaan de Amsterdammers regelmatig tegen hun eigen plannen in. 

Zo was Ajax op zoek naar een ervaren controleur, maar is het uitgekomen bij een jonge Liverpool-huurling James McConnell. "Het is steeds moeilijker te volgen. Het is zoveelste voorbeeld van een club die A zegt en B doet", reageert Inan in de AD Voetbalpodcast. "Regeer moest een halfjaar als rechtsback fungeren en daarna concurreren voor het middenveld. Het tegenovergestelde is gebeurd. Onder Farioli was hij middenvelder en nu onder Heitinga is hij back."

Ook de situatie van Oliver Edvardsen zorgt voor verbazing bij Inan. "Deze zomer werd topkandidaat Moro alsnog gehaald. Het verhaal was dat hij ook goed op rechts uit de voeten kan. Waar staat hij de eerste zes weken? Op links, waardoor Godts en Edvardsen minder perspectief hebben", vervolgt de clubwatcher. "Fitz-Jim kwam er niet uit met zijn contract, zat tegen Telstar op de bank en kreeg te horen dat hij al dan niet tijdelijk mag vertrekken. Tegen Heracles staat hij in de basis en wat zegt Heitinga? Als hij zo speelt, mag hij helemaal nergens heen."

Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes
