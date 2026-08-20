'Ajax en Lazio akkoord over huurdeal: optie tot koop 7,5 miljoen'

Ajax lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Josip Sutalo. De Amsterdammers zijn met Lazio in gesprek over een tijdelijke overstap van de Kroatische verdediger en volgens Gianluca Di Marzio bevinden beide clubs zich inmiddels in de afrondende fase.

Lazio maakt naar verluidt drie miljoen euro over voor de huurperiode van één seizoen. In de overeenkomst wordt bovendien een optie tot koop opgenomen. De Italianen kunnen Sutalo na zijn huurperiode voor 7,5 miljoen euro definitief vastleggen. De verwachting is dat de laatste formaliteiten donderdag worden afgerond.

Volgens De Telegraaf neemt Lazio het volledige salaris van de verdediger over. Daarmee verdwijnt er jaarlijks naar schatting 2,5 tot drie miljoen euro aan salarislasten uit de Amsterdamse begroting. Jordi Cruijff werkt ondertussen verder aan de gewenste afslanking van de selectie. De technisch directeur kreeg van de Raad van Commissarissen de opdracht om spelers te verkopen en lijkt daar deze zomer volop werk van te maken. Naast Sutalo staan ook Ahmetcan Kaplan en Ko Itakura voor een vertrek.