Ajax transfers & geruchten
'Ajax en Lazio bereiken akkoord over transfersom voor Taylor'
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency
Ajax en Lazio hebben een akkoord bereikt over de transfersom voor Kenneth Taylor. Dat schrijft transferjournalist Fabrizio Romano woensdagavond.
De middenvelder van Ajax verscheen onlangs op de radar bij Lazio en sindsdien gaat het snel met de transferontwikkelingen. Naar verluidt zijn beide clubs akkoord over een deal van ongeveer vijftien miljoen euro. De Italiaanse club is nu nog met Taylor in gesprek en hoopt donderdag een persoonlijk akkoord te bereiken.
Zo lijkt Taylor eindelijk zijn transfer te pakken te hebben. Het jeugdproduct van de Amsterdammers kende onder Francesco Farioli een goed seizoen en werd afgelopen zomer aan meerdere clubs gelinkt, maar bleef uiteindelijk bij Ajax. Nu lijkt hij wél te vertrekken uit Amsterdam.
