Ajax en Lazio wachten op Taylor: "Gaat Ajax niet zomaar verlaten"

Het ligt momenteel aan Kenneth Taylor of de middenvelder een overstap naar Lazio gaat maken. Ajax is er al grotendeels uit met de Italiaanse club, maar Taylor is er naar verluidt nog niet uit.

De bal ligt momenteel bij Taylor. "Er is nog steeds een vraagteken", begint Ajax-watcher Thijs Zwagerman in Voetbalpraat van ESPN. "De clubs zijn nagenoeg akkoord; die onderhandelingen zijn de afgelopen twee dagen in een stroomversnelling gekomen."

Naar verluidt zijn Ajax en Lazio op hoofdlijnen al akkoord over de transfer en ligt er een transfersom van ongeveer vijftien miljoen euro op tafel. "Maar de vraag is of Taylor het interessant genoeg vindt om Ajax voor te verlaten", benadrukt Zwagerman. "Hij heeft wel vaker gezegd dat hij Ajax niet zomaar gaat verlaten. Hij is een kind van de club en dat is in zijn geval zeker wel iets dat meespeelt."