Geschreven door Idse Geurts 14 jun 2022 om 11:06

De afgelopen maanden gaan er verschillende geruchten de rondte dat Manchester United geïnteresseerd is in meerdere spelers van Ajax. Het zou hierbij vooral gaan om Antony en Jurriën Timber. Toch lijkt de Engelse topclub niet oneindig veel spelers bij Ajax weg te kunnen halen. Volgens The Times hebben de clubs een mondeling akkoord gesloten, waarbij United een belofte heeft gemaakt om niet de hele Ajax-selectie weg te kapen.

Desalniettemin gaat het dus om een ‘herenakkoord’. Er zijn geen échte concrete afspraken gemaakt tussen de clubs. Erik ten Hag lijkt dan ook genoegen te moeten nemen met één van zijn begeerde Ajax-spelers. Een overgang van Antony lijkt het meest voor de hand te liggen. De Engelse topclub toont oprechte interesse in de Braziliaan, maar heeft nog geen officieel bod uitgebracht. Naar verluidt moet de aanvaller rond de 60 miljoen euro opleveren voor Ajax.

Verder wil Ten Hag dus ook Timber aan zijn selectie toevoegen. Deze overgang lijkt wat minder snel te gebeuren, aangezien Timber schijnt te twijfelen over een eventuele transfer. De jonge verdediger wil waarschijnlijk nog een extra jaar in Amsterdam doorbrengen, om meer ervaring op te doen. Hierna acht Timber zichzelf klaar voor een stap naar het buitenland.