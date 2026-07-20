Ajax en Michel weten welke clubs geloot kunnen worden na Vojvodina
Ajax weet maandag welke club het kan treffen in de derde voorronde van de Conference League. De UEFA heeft voorafgaand aan de loting de mogelijke tegenstanders van de Amsterdammers alvast teruggebracht tot vier opties.
Voordat Ajax kan denken aan een volgende ronde, moet het eerst zien af te rekenen met het Servische Vojvodina in de tweede voorronde. De eerste ontmoeting staat donderdag op het programma.
Mocht de ploeg van Michel doorgaan, dan wacht in de derde voorronde één van de volgende tegenstanders:
- De winnaar van FC Vaduz (Liechtenstein) - Atlètic Club d’Escaldes (Andorra);
- De winnaar van GAIS (Zweden) - FC Nordsjælland (Denemarken);
- De winnaar van Shelbourne FC (Ierland) - Nõmme Kalju FC (Estland);
- De verliezer van het Europa League-duel tussen Tromsø IL (Noorwegen) en FC Hradec Králové (Tsjechië).
De UEFA gebruikt een voorloting om het aantal mogelijke tegenstanders vooraf te beperken. Daardoor hoeven tijdens de officiële loting niet alle clubs in één grote pot te worden opgenomen.
De loting voor de derde voorronde van de Conference League begint maandag om 14.00 uur. Ajax weet dan direct wie de mogelijke volgende horde richting het hoofdtoernooi wordt, mits het eerst Vojvodina uitschakelt.
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