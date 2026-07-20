Ajax en Michel weten welke clubs geloot kunnen worden na Vojvodina

Ajax weet maandag welke club het kan treffen in de derde voorronde van de Conference League. De UEFA heeft voorafgaand aan de loting de mogelijke tegenstanders van de Amsterdammers alvast teruggebracht tot vier opties.

Voordat Ajax kan denken aan een volgende ronde, moet het eerst zien af te rekenen met het Servische Vojvodina in de tweede voorronde. De eerste ontmoeting staat donderdag op het programma.

Mocht de ploeg van Michel doorgaan, dan wacht in de derde voorronde één van de volgende tegenstanders: