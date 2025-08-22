Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax en middenvelder nog niet akkoord over contractverlenging'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax en Kian Fitz-Jim hebben elkaar nog niet gevonden in een contractverlenging. De middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam, maar de club wilde er al vroeg bij zijn. 

Ajax wil niet dat Fitz-Jim volgend jaar zijn laatste contractjaar ingaat, dus was de Amsterdamse club van plan al in een vroegtijdig stadium te verlengen met de 22-jarige middenvelder. Ajax is er echter nog niet in geslaagd dat te forceren, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad

Er werd besloten de onderhandelingen over de voorbereiding heen te tillen, maar nu dat zover is, is er bij beide partijen geen haast geboden snel tot een akkoord te komen. Fitz-Jim heeft momenteel geen basisplek, maar ziet perspectief en wil zich in het elftal van John Heitinga knokken. Een (tijdelijk) vertrek is volgens het AD dan ook niet aan de orde. 

Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Kian Fitz-Jim
