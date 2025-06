Ajax en N.E.C. spraken over Roefs: "Dat hebben we niet ontvangen"

"We weten natuurlijk dat er veel interesse is in Robin Roefs. Maar op dit moment is er niets concreet, dat moet ik er ook bij zeggen", zegt technisch directeur Carlos Aalbers bij ESPN. "Hij staat er niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland goed op. Dus het zou zomaar kunnen, dat er een aanbieding komt, die we niet kunnen tegenhouden."

Ajax heeft zich wel in Nijmegen gemeld om te praten over een mogelijke transfer, verklapt Aalbers. "Ik heb wel contact gehad met Ajax, maar het werd niet concreet. Dat noem ik pas zo, als ik een aanbod schriftelijk, op papier, binnen heb. Maar dat hebben we niet ontvangen. Ajax heeft inmiddels ook een keeper van Liverpool gehaald. Op dit moment heb ik geen contact met Ajax."