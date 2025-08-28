AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax en NEC akkoord over Kaplan': "Hij krabt zich achter de oren"

Arthur
bron: De Telegraaf
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © Pro Shots

NEC heeft een belangrijke versterking gevonden voor de verdediging. De verrassende koploper van de Eredivisie bereikte donderdag op hoofdlijnen overeenstemming met Ajax over de huur van Ahmetcan Kaplan (22), melden bronnen rond NEC aan De Telegraaf.

Er is in de overeenkomst geen optie tot koop opgenomen. Ajax verlangt een transfersom van zes miljoen euro, een bedrag dat NEC te hoog vindt. Mike Verweij van De Telegraaf licht toe: "Technisch directeur Alex Kroes zal zich nog weleens achter de oren krabben dat hij eerder in de transferperiode niet akkoord ging met een bod van 5 miljoen van FC Köln om het tot de zomer van 2027 lopende contract van de Turkse jeugdinternational af te kopen. Of hij dat bedrag ooit nog zal ontvangen, is de vraag."

NEC zocht niet alleen een sterke centrale verdediger, maar ook iemand die past bij de aanvallende speelstijl van trainer Dick Schreuder. Kaplan voldoet daaraan. De Nijmeegse club profiteert daarnaast van het feit dat Kaplan graag in Nederland wil blijven wonen. Zijn tijd bij Ajax werd tot nu toe beperkt door twee ernstige knieblessures, waardoor zijn avontuur bij de Amsterdammers nog niet volledig uitpakte zoals verwacht.

In Nijmegen rekent men al op de komst van Kaplan, maar ook FC Basel is nog in de race. De Zwitserse topclub wil de Turkse verdediger eveneens huren. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
