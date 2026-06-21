Ajax en Oscar Garcia na vier maanden toch weer uit elkaar
Oscar Garcia vertrekt weer bij Ajax. Dat meldt de club zondagmiddag via de officiële kanalen. Beide partijen hebben besloten in goed overleg uit elkaar te gaan.
Garcia werd in februari door Jordi Cruijff aangesteld en kreeg de leiding over Jong Ajax. Niet veel later werd de Spaanse oefenmeester als interim doorgeschoven naar de hoofdmacht van de Amsterdammers om het seizoen af te maken.
Ajax stelde vervolgens Míchel aan om de nieuwe hoofdtrainer te worden en Garcia zou terugkeren naar Jong Ajax, maar de 53-jarige oefenmeester vertrekt toch uit Amsterdam. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027, maar in goed onderling overleg is besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Ook fysiektrainer Enrique Sanz vertrekt.
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Ajax en Oscar Garcia na vier maanden toch weer uit elkaar
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