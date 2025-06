'Ajax en Pasveer zijn rond: de keeper verlengt zijn contract'

Dat nieuws meldt het Algemeen Dagblad. Daarmee begint de oudste speler in de Eredivisie aan zijn 23ste seizoen in het betaald voetbal.

Pasveer kwam in 2021 transfervrij over van Vitesse en groeide onverwacht uit tot eerste keeper in Amsterdam. Hij speelde inmiddels 93 duels voor Ajax en werd in 2022 kampioen.

Dat hij zijn loopbaan zou verlengen, was voor hem alleen aan de orde als Ajax zich opnieuw meldde, en dat gebeurde alsnog eind mei. Met Vítězslav Jaroš als aanstaande huurling van Liverpool krijgt Pasveer komend seizoen wel een nieuwe concurrent onder de lat.