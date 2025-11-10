AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
'Ajax en Paul Simonis hebben al contact gehad over samenwerking'

Arthur
bron: Kick Off
Paul Simonis met een big smile
Paul Simonis met een big smile Foto: © Pro Shots

Ajax heeft al contact gezocht met Paul Simonis, nog voordat de trainer werd ontslagen bij VfL Wolfsburg. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Wat precies de bedoeling van dat contact was, is niet duidelijk.

"We kregen een belletje dat Paul Simonis, voordat hij was ontslagen bij Wolfsburg, gebeld zou zijn door Ajax", vertelt Mike Verweij. "Dat klopt. Maar Alex Kroes zou een hele slechte technisch directeur zijn als hij nu niet gewoon een heleboel lijntjes zou uitgooien."

Valentijn Driessen reageert kritisch: "Je bent wel een slechte technisch directeur als je bij Paul Simonis uitkomt. Hij heeft het één jaar aardig gedaan bij Go Ahead Eagles en vervolgens verliest hij alles bij Wolfsburg en vliegt hij de deur uit. Die hoef je niet te bellen."

Verweij nuanceert dat: "Wij zijn hier om onze mening te geven, maar je weet natuurlijk niet in welke rol dat is. Misschien dat Simonis wel zegt: ik wil even stoom afblazen en tot rust komen na die periode bij Wolfsburg, maar dat hij wel openstaat voor een assistentschap bij Ajax. Als Kroes een hoofdtrainer op het oog heeft en denkt: Simonis zou mooi in die staf passen... Ik weet niet wat daar gevraagd is. Ik weet alleen dat er contact is geweest."

Driessen besluit scherp: "Simonis komt op z’n knieën, als Kroes hem als hoofdtrainer wil. Daar hoeft hij echt niet de contacten voor warm te houden."

