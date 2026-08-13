'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'

Ajax en Paris Saint-Germain hebben de gesprekken over een transfer van Mika Godts hervat. De onderhandelingen tussen beide clubs bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano donderdagavond op X.

PSG liet twee weken geleden al weten geïnteresseerd te zijn in de 21-jarige buitenspeler van Ajax. Inmiddels lijkt de Franse topclub haast te willen maken met de deal. Volgens het toonaangevende Franse L'Équipe wil PSG de transfer nog deze week afronden.

Romano meldt dat Ajax en PSG daags na de gewonnen Super Cup opnieuw met elkaar om tafel zijn gegaan. Beide clubs hebben verder gesproken over de mogelijke overstap van Godts naar Parijs.