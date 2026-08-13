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'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'

Joram
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Ajax en Paris Saint-Germain hebben de gesprekken over een transfer van Mika Godts hervat. De onderhandelingen tussen beide clubs bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano donderdagavond op X.

PSG liet twee weken geleden al weten geïnteresseerd te zijn in de 21-jarige buitenspeler van Ajax. Inmiddels lijkt de Franse topclub haast te willen maken met de deal. Volgens het toonaangevende Franse L'Équipe wil PSG de transfer nog deze week afronden.

Romano meldt dat Ajax en PSG daags na de gewonnen Super Cup opnieuw met elkaar om tafel zijn gegaan. Beide clubs hebben verder gesproken over de mogelijke overstap van Godts naar Parijs.

Volgens de Italiaanse transferexpert naderen de onderhandelingen een beslissende fase. De gesprekken verlopen positief en een akkoord lijkt steeds dichterbij te komen. Godts zou daardoor op korte termijn de overstap naar PSG kunnen maken.

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