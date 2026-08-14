'Ajax en PSG verwachten spoedig akkoord; transfersom Godts bekend'

Mika Godts lijkt Ajax toch echt te gaan verlaten. Paris Saint-Germain en Ajax liggen niet ver uit elkaar meer in de onderhandelingen betreffende de toekomst van de speler.

"Mika Godts komt steeds dichter bij Paris Saint-Germain!", opent transferspecialist Sacha Tavolieri op X. "De betrokken partijen verwachten dat aanstaande vrijdag een beslissende dag wordt voor het al dan niet doorgaan van de transfer."

De transferspecialist weet ook hoeveel euro er gemoeid gaat met de transfer. "Er heerst vertrouwen dat er in de komende uren een volledige overeenkomst zal worden bereikt rond de €50 miljoen plus bonussen". Ajax zette aanvankelijk in op een bedrag van 60 miljoen, maar lijkt dat bedrag niet te gaan krijgen.