'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax en PSV lijken komende zomer beiden op zoek te moeten naar een nieuwe spits. Aan Eindhovense zijde zou Ricardo Pepi kunnen vertrekken, terwijl Kasper Dolberg en Wout Weghorst na dit seizoen wel eens uitgespeeld zouden kunnen in de Johan Cruijff Arena. En de twee clubs zouden dezelfde vervanger op het oog hebben.
Journalist Dan Bennett van Hayters weet namelijk te melden dat zowel PSV als Ajax interesse zou hebben in de Kroaat Dion Beljo. De spits is dit seizoen enorm op schot en scoorde al 37 doelpunten in 45 officiële wedstrijden voor Dinamo Zagreb. De Kroatische topclub zou echter een gigantische transfersom verlangen, want er wordt een bedrag van tussen de 20 en 25 miljoen euro genoemd.
Het is natuurlijk nog maar de vraag of Dinamo dat bedraag ook daadwerkelijk voor de spits gaat ontvangen, aangezien hij door Transfermarkt wordt geschat op een waarde van zo'n vier miljoen euro. Naast PSV en Ajax worden ook clubs als Benfica en Brighton & Hove Albion gelinkt aan de doelpuntenmachine.
