'Ajax en PSV grijpen mis: Mats Rots vertrekt naar Bundesliga'

"Bronnen laten aan SoccerNews weten dat FC Twente voor een absolute topdeal staat. De onderhandelingen tussen Twente en Hoffenheim zijn in een vergevorderd stadium", verzekert Boualin. Met Hoffenheim kan Rots de hoofdfase van de Europa League in. De Duitse club eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Bundesliga.

PSV meldde zich ook in Enschede voor de twintigjarige verdediger, maar de club uit Eindhoven lijkt mis te grijpen. TSG Hoffenheim is namelijk bereid om een recordbedrag te betalen voor Rots. FC Twente ontving ooit veertien miljoen euro van Southampton voor Dusan Tadic, maar de Duitse club lijkt meer te willen betalen.

Volgens het Algemeen Dagblad is Rots al medisch gekeurd en kan hij een contract voor vijf seizoenen bij Hoffenheim tekenen. "De Duitse subtopper is met FC Twente een transfersom overeengekomen, die, aan de hand van gegarandeerde bonussen, de komende jaren op zal lopen tot 16 miljoen euro", schrijft Johan Inan. "Hoffenheim zette aanvankelijk lager in, maar pakte de voorbije dagen door, ook omdat het veel concurrentie had in de strijd om de handtekening van Rots."

Hoffenheim was namelijk niet de enige gegadigde. "De verdediger van Jong Oranje stond ook op het lijstje van landskampioen PSV. Daarnaast informeerden de Portugese titelhouder, FC Porto, en Premier League-club Newcastle United naar Rots. Hoffenheim werd als eerst concreet en wist hem met een gedetailleerd sportief plan ook te overtuigen", aldus Inan.

Update: VI laat weten dat Ajax vorig jaar nog op Mats Rots bood. Het is niet bekend of de club uit Amsterdam deze zomer opnieuw een poging zou wagen, doordat technisch directeur Jordi Cruijff nu verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid.