'Ajax en PSV laten oogje vallen op 24-jarige doelman van Angers'

Ondanks het feit dat Ajax momenteel beschikt over de gehuurde Vitezslav Jaros, veteraan Remko Pasveer en waarschijnlijk Joeri Heerkens, zou ook Fofana op het lijstje staan van de Amsterdammers. De Ivoriaan zou een transferclausule in zijn contract hebben staan, die de interesse van Ajax heeft gewekt. Fofana zou vooral in beeld zijn als concurrent of mogelijke opvolger van Pasveer, die onlangs nog zijn contract met een jaar verlengde.

Niet alleen Ajax, maar ook PSV zou geïnformeerd hebben naar de diensten van de sluitpost. "Ook PSV overweegt hem, maar daar is het contact nog maar net gelegd", zo klinkt het. Hoe PSV naar de doelman kijkt, is niet bekend. "De Nederlandse grootmachten zijn er nog niet uit, bovendien zijn er nog geen concrete aanbiedingen gedaan."

Vanuit Italië en Engeland is er eveneens belangstelling voor Fofana. "West Ham United en Torino zijn ook nog in de race, maar zij moeten eerst afscheid nemen van een aantal spelers", schrijft het Franse medium.

Fofana staat sinds 2022 onder contract bij Angers en ligt daar nog vast tot medio 2026. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt.com geschat op zo’n zeven miljoen euro.