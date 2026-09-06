Valentijn Driessen heeft weinig plezier beleefd aan de topper tussen Ajax en PSV. Hoewel de Eindhovenaren met 1-3 zegevierden in de Johan Cruijff ArenA, was de journalist allerminst onder de indruk van het niveau dat beide ploegen op de mat legden. Ook bondscoach Xavi Hernandez zat op de tribune en volgens Driessen zal hij niet enthousiast zijn geworden van wat hij zag.

"Ajax en PSV laten Xavi schrikken met topper van bedroevend niveau. Zijn eerste live kennismaking met de Eredivisie zal de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal niet goed zijn bevallen. Weliswaar werd Xavi Hernandez de eerste helft vermaakt, maar tegelijkertijd zal hij geschrokken zijn van het niveau van de topper tussen Ajax en PSV", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Volgens Driessen is Xavi van plan om een gedeelte van zijn werkzaamheden als bondscoach vanuit Spanje uit te voeren. Ajax en PSV hebben hem weinig reden gegeven om dat plan te veranderen. "Ajax en PSV hebben hem er bij de eerste kennismaking in ieder geval niet van kunnen overtuigen om vaker het vliegtuig te pakken naar Nederland", aldus de columnist. "Voor de amusementswaarde van een wedstrijd is het leuk als er eerlijk verdeeld twaalf kansen in één helft bij elkaar worden gespeeld en drie doelpunten vallen."