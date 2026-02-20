Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
'Ajax en PSV ook in de race voor talent (15) van SC Heerenveen'

Het Abe Lenstra Stadion
Het Abe Lenstra Stadion Foto: © Pro Shots

Ook Ajax en PSV zouden geïnteresseerd zijn in Dean Hooiveld. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher vrijdagochtend. 

De vijftienjarige verdediger van SC Heerenveen wordt gelinkt aan een overstap naar de jeugdopleiding van Feyenoord, maar volgens Feyenoord Youth Watcher is het nog niet zo ver. Ajax en PSV zouden ook nog altijd in de race zijn voor het talent.

Hooiveld speelt zijn wedstrijden normaal gesproken in het Onder 15-elftal van de Friezen en maakt bovendien deel uit van de selectie van Oranje Onder 15

