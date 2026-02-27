Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
'Ajax en PSV-scouts keken samen Europa League duel in België'

Thomas
bron: Sporza
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Terwijl PSV nadrukkelijk werk maakt van versterkingen voor komend seizoen, liet ook Ajax zich zien bij een interessant duel in de Europa League. Volgens het Belgische Sporza zaten vertegenwoordigers van beide Nederlandse topclubs op de tribune bij KRC Genk tegen Dinamo Zagreb, waar meerdere talenten in actie kwamen.

Eerder werd al duidelijk dat Earnest Stewart namens PSV aanwezig was en dat de Eindhovenaren hun oog hebben laten vallen op Zakaria El Ouahdi. Ook Ajax stuurde een scout naar België, net als Europese grootmachten als Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Napoli. Genk staat al jaren bekend als een opleidingsclub waar talent zich razendsnel ontwikkelt en vervolgens voor grote bedragen wordt verkocht.

Vooral voor de Amsterdammers lijkt Medina een serieuze optie, aangezien de linksbackpositie in Amsterdam al geruime tijd onderwerp van discussie is. PSV zou in het bijzonder hebben gekeken naar rechtsback El Ouahdi, die in Eindhoven mogelijk de opvolger kan worden van ex-Ajacied Sergiño Dest. 

