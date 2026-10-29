Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax en PSV tonen interesse in trefzekere aanvaller uit Serie A'

Joram
Gustavo Varela viert een doelpunt namens Monza
Gustavo Varela viert een doelpunt namens Monza Foto: © BSR Agency

Ajax en PSV zijn geïnteresseerd in Gustavo Varela, zo meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. De 21-jarige aanvaller van Monza is sterk aan het seizoen begonnen en heeft met zijn prestaties de aandacht getrokken van meerdere clubs.

Zowel Ajax als PSV zou al scouts naar Italië hebben gestuurd om hem te bekijken. Varela heeft in zijn eerste acht competitiewedstrijden voor Monza liefst acht doelpunten gemaakt. Daarmee beleeft de Portugees een opvallende doorbraak in de Serie A en groeit de belangstelling voor zijn diensten.

Naast de Nederlandse topclubs volgt ook Napoli de ontwikkeling van Varela. Technisch directeur Giovanni Manna zou de aanvaller al langer op zijn radar hebben. Ook Benfica wordt genoemd als mogelijke geïnteresseerde partij. Varela speelde eerder in de jeugdopleiding van de Portugese club.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Gerald Alders

Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"

0
Jordan Henderson in het shirt van Chelsea

Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"

Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"

'Ajax en PSV tonen interesse in trefzekere aanvaller uit Serie A'

Ajax krijgt financieel klop van Belgische recordhouder Union SG

Zorgen om Bas Nijhuis: "Dat zou in één klap einde verhaal zijn"

Feyenoord strikt speler: "Was toch ook prima voor Ajax geweest"

Johan Inan onthult transferwens van Michel: "Het droomscenario"

'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws