'Ajax en PSV tonen interesse in trefzekere aanvaller uit Serie A'

Ajax en PSV zijn geïnteresseerd in Gustavo Varela, zo meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport . De 21-jarige aanvaller van Monza is sterk aan het seizoen begonnen en heeft met zijn prestaties de aandacht getrokken van meerdere clubs.

Zowel Ajax als PSV zou al scouts naar Italië hebben gestuurd om hem te bekijken. Varela heeft in zijn eerste acht competitiewedstrijden voor Monza liefst acht doelpunten gemaakt. Daarmee beleeft de Portugees een opvallende doorbraak in de Serie A en groeit de belangstelling voor zijn diensten.

Naast de Nederlandse topclubs volgt ook Napoli de ontwikkeling van Varela. Technisch directeur Giovanni Manna zou de aanvaller al langer op zijn radar hebben. Ook Benfica wordt genoemd als mogelijke geïnteresseerde partij. Varela speelde eerder in de jeugdopleiding van de Portugese club.