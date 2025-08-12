'Ajax en PSV volgen Japanner; NEC verlangt astronomisch bedrag'

Volgens @GBabaSport zijn Ajax en PSV geïnteresseerd in de diensten van Sano en @Osservatore bevestigt de interesse van de Amsterdammers op X, het voormalige Twitter. "Sano is één van de spelers op het lijstje bij Ajax, dat nog op zoek is naar versterking voor op het middenveld. Ook worden er gesprekken gevoerd met clubs uit Spanje en Engeland. Tot op heden weinig concreet."