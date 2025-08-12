Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax en PSV volgen Japanner; NEC verlangt astronomisch bedrag'
Kodai Sano Foto: © Pro Shots
Ajax en PSV zouden de 21-jarige NEC'er Kodai Sano in de gaten houden. De Nederlandse topclubs moeten echter wel gigantisch diep in de buidel tasten voor de middenvelder.
Volgens @GBabaSport zijn Ajax en PSV geïnteresseerd in de diensten van Sano en @Osservatore bevestigt de interesse van de Amsterdammers op X, het voormalige Twitter. "Sano is één van de spelers op het lijstje bij Ajax, dat nog op zoek is naar versterking voor op het middenveld. Ook worden er gesprekken gevoerd met clubs uit Spanje en Engeland. Tot op heden weinig concreet."
