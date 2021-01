Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2021 om 17:01

Ajax en Schalke 04 hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Klaas Jan Huntelaar, zo meldt De Telegraaf.

De spits heeft er dus voor gekozen om zijn oude club te gaan helpen in de degradatiestrijd. Huntelaar heeft van Ajax toestemming gekregen om te onderhandelen en een medische keuring te ondergaan. Afgelopen zondag was de spits niet inzetbaar vanwege een kuitbeenblessure. Zijn laatste Ajax-wedstrijd speelde hij dus in Enschede, waar hij beslissend was met 2 goals.