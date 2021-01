Geschreven door Jordi Smit 07 jan 2021 om 09:01

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Sébastien Haller, zo meldt Voetbal International donderdagochtend. Mochten de Amsterdammers ook met West Ham United snel tot een akkoord komen over het transferbedrag, dan is de 26-jarige spits zondagmiddag mogelijk al inzetbaar tegen PSV.

De Nederlandse recordkampioen was het afgelopen half jaar zoekende naar de ideale speler voor de spitspositie. Erik ten Hag en Marc Overmars lieten in de verkorte winterstop al weten hun oren en ogen dan ook open te houden voor een buitenkansje, wat Haller lijkt te zijn. Ten Hag werkte in zijn periode bij FC Utrecht al samen met Haller en zag van dichtbij hoe hij zich ontwikkelde tot doelpuntenmachine. Destijds stond hij al in de belangstelling van de Nederlandse top, maar uiteindelijk was het Eintracht Frankfurt dat hem wegplukte. In Duitsland deed hij het uitstekend, waarna hij voor maar liefst 50 miljoen euro vertrok naar West Ham United.

Ook in Engeland deed hij het aanvankelijk uitstekend, maar dit seizoen komt hij beduidend minder in actie. Haller speelde het afgelopen half jaar zestien wedstrijden (zes duels als invaller), waarin hij drie doelpunten maakte. Toen Ajax zich vervolgens meldde, bleken de Engelsen wel bereid om een transfer toe te staan. Volgens het Franse L’Equipe moeten de Nederlanders dan wel rond de 25 miljoen euro op tafel leggen. De kans lijkt daarom groot dat Ajax een huurconstructie opzet, met een verplichte optie tot koop. Zo kunnen de Amsterdammers het transferbedrag over meerdere jaren verspreiden. Met Haller heeft Ten Hag een gewenste versterking binnen.