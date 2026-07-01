'Ajax en Spaanse clubs azen op Uruguayaans international'
Ajax zou geïnteresseerd zijn in de Uruguayaanse spits Federico Viñas. Dat schrijft het Spaanse medium Mundo Deportivo.
Uruguay kende een teleurstellend WK en werd in de groepsfase al uitgeschakeld, maar Viñas heeft wel indruk gemaakt op de scouts van Ajax. De 28-jarige spits kwam in alle drie de wedstrijden in actie, al wist hij niet te scoren.
Volgens Mundo Deportivo is Ajax geïnteresseerd, net als Elche en Deportivo La Coruña. Afgelopen seizoen werd Viñas door het Mexicaanse Leon verhuurd aan Real Oviedo. De Spaanse club wil de spits ook wel nog een seizoen huren.
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