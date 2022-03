Geschreven door Jessica Westdijk 08 mrt 2022 om 09:03

Volgens het Spaanse Marca zouden Ajax en Luis Suárez met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke terugkeer naar Amsterdam.

De Uruguayaanse spits speelt op dit moment bij Atletico Madrid. Maar dit seizoen is de spits niet verzekerd van een basisplaats in de ploeg van Diego Simeone. De afgelopen twee wedstrijden zat hij op de bank en mocht hij respectievelijk 18 en 7 minuten meedoen. Bovendien heeft Suárez een aflopend contract in de Spaanse hoofdstad en hoorde hij nog niets van de club over een mogelijke verlenging.

Dat zou hem irriteren, waardoor hij besloot om zich heen te kijken. Want aan stoppen denkt de 35-jarige spits nog niet. Naast Ajax zouden ook onder andere Sevilla en Inter geïnteresseerd zijn. Ook zou er interesse uit Brazilië zijn.