'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'
Ajax en Marc-Andre ter Stegen naderen een akkoord. Dat schrijft Gianluigi Longari namens Sportitalia.
Ajax is al enige tijd bezig met de komst van de doelman van FC Barcelona. Momenteel wordt er gesproken over het salaris van de Duits international en ziet het er goed uit voor de club uit Amsterdam, zo schrijft Longari. Er wordt gesproken over een definitieve transfer naar Ajax en geen huurdeal, waar eerder nog wel over geschreven werd.
Ter Stegen ligt nog twee jaar vast bij FC Barcelona, maar lijkt geen toekomst te hebben bij de grootmacht. Afgelopen speelde hij op huurbasis bij het gedegradeerde Girona, waar hij samenwerkte met nieuwe Ajax--trainer Míchel.
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