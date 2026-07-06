'Ajax en Trabzonspor zijn in gesprek over lucratieve ruildeal'

Ajax en Trabzonspor zijn met elkaar in gesprek over twee mogelijke transfers. De Turkse club wil Ahmetcan Kaplan terughalen, terwijl Ajax interesse heeft in Batista Mendy. Dat melden Turkse media.

Volgens de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu is Kaplan inmiddels in gesprek met Trabzonspor, al zouden ook andere clubs uit de Süper Lig hem op de radar hebben. Een struikelblok vormt de vraagprijs van Ajax, dat zes miljoen euro verlangt. Trabzonspor probeert dat bedrag omlaag te krijgen.

Ajax betaalde in 2022 nog 9,5 miljoen euro om Kaplan los te weken bij Trabzonspor. Zijn periode in Amsterdam verliep tot dusver moeizaam door blessureleed. Zo liep hij kort na zijn komst een zware kruisbandblessure op. Afgelopen seizoen kwam de 23-jarige verdediger op huurbasis uit voor NEC, waar hij zich herstelde. Die club wil hem graag definitief overnemen, maar ziet eveneens de hoge vraagprijs als obstakel.