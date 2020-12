Geschreven door Auke Kooreman 03 dec 2020 om 21:12

Alle stadions zijn al een tijdje leeg. Ajax, Feyenoord en PSV missen elke week tienduizenden bezoekers. Voetballen met supporters lijkt nog ver weg, maar in de tussentijd is Ajax een onderzoek gestart met TU Eindhoven.

In de Johan Cruijf Arena worden er inmiddels proeven gedaan met honderden sensoren, die meten hoe aerosolen zich verspreiden op de tribune. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe lucht virusvrij kan worden gemaakt. Sinds half november is de Arena tot beschikking gesteld als testruimte voor de TUEindhoven. “Vooralsnog zijn we de enige ter wereld die zo onderzoeken”, geeft Bert Blocken, de bouwkundige die het onderzoek vanuit de TU Eindhoven leidt, aan in gesprek met De Telegraaf. “De vraag is hoe laag het risico moet zijn. Wij hebben voorgesteld: laten we kijken naar het niveau in supermarkten, want daar hebben wereldwijd nooit massabesmettingen plaatsgevonden.”

TUEindhoven is al een tijdje bezig en kan nog niet veel informatie kwijt over de resultaten, maar er lijkt een sprankje hoop tussen de stoeltjes van de Johan Cruijff Arena te zijn gevonden. In het voorjaar zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Het onderzoek werd tot op de dag van vandaag geheim gehouden: tijdens de wedstrijden werd de testlocatie in de hoek van het stadion afgedekt.