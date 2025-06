Ajax en Valladolid 'naderen akkoord' na 'bliksembezoek' Kroes

Volgens de berichtgeving van Verweij betaalt Ajax een vast bedrag van 9,5 miljoen euro, met daarbovenop maximaal anderhalf miljoen euro aan bonussen. Afgelopen seizoen speelde de Spanjaard 33 wedstrijden voor Valladolid, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vijf assists.

De belangstelling van Ajax is niet nieuw. Al in januari waren de Amsterdammers dicht bij een akkoord, maar een sleutelbeenblessure gooide toen roet in het eten. Moro zelf liet toen al weten erg gecharmeerd te zijn van Ajax. "Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen?"