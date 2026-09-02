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'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'

Max
bron: Voetbal International
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax gaat nog afscheid nemen van Owen Wijndal. Dat meldt Voetbal International woensdagmiddag. 

Wijndal kreeg deze zomer onder Míchel opnieuw de kans, maar heeft wederom weinig perspectief op speeltijd bij Ajax. De Amsterdammers haalden met Caio Henrique en Jofre Torrents twee nieuwe linkervleugelverdedigers binnen. 

Volgens VI is er nu in onderling overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan. Wijndal heeft nog een contract tot volgende zomer, maar gaat nu na vier jaar vertrekken uit Amsterdam. Waar Wijndal zijn loopbaan vervolgt is nog niet bekend. 

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