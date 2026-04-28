Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"

PSV speelt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax en doet dat als kersvers landskampioen. Normaal gesproken hoort daarbij een erehaag voor de kampioen, maar de vraag is of Ajax die ook daadwerkelijk zal vormen voor PSV.

Volgens Willy van de Kerkhof is dat geen probleem. "Ik denk het wel", zegt hij bij Omroep Brabant. "De professionaliteit en collegialiteit is er wel en als club kun je ook niet maken om het niet te doen. Alleen het publiek is waarschijnlijk een andere zaak, dat zal wel gaan fluiten."

De broers krijgen daarna de vraag of zij zelf een erehaag zouden vormen als Ajax kampioen zou worden in Eindhoven. Willy is duidelijk: "Wij gaan niet fluiten, want wij kunnen helemaal niet fluiten." René van de Kerkhof kijkt er met een knipoog naar: "Ik zou een grote microfoon neerzetten en dan…", waarna hij zelf een fluittoon imiteert.