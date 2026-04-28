2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"

Joram
bron: Omroep Brabant
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion

PSV speelt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax en doet dat als kersvers landskampioen. Normaal gesproken hoort daarbij een erehaag voor de kampioen, maar de vraag is of Ajax die ook daadwerkelijk zal vormen voor PSV.

Volgens Willy van de Kerkhof is dat geen probleem. "Ik denk het wel", zegt hij bij Omroep Brabant. "De professionaliteit en collegialiteit is er wel en als club kun je ook niet maken om het niet te doen. Alleen het publiek is waarschijnlijk een andere zaak, dat zal wel gaan fluiten."

De broers krijgen daarna de vraag of zij zelf een erehaag zouden vormen als Ajax kampioen zou worden in Eindhoven. Willy is duidelijk: "Wij gaan niet fluiten, want wij kunnen helemaal niet fluiten." René van de Kerkhof kijkt er met een knipoog naar: "Ik zou een grote microfoon neerzetten en dan…", waarna hij zelf een fluittoon imiteert.

Tot slot grapt René nog over de rivaliteit met Ajax-icoon Sjaak Swart: "Maar ik ga wel een keer een kampioensschaal naar Sjaak Swart brengen, dan weet hij ook weer hoe dat ding eruit ziet."

Hans Kraaij jr.

Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"

Aad de Mos met een Ajax-sjaal om zijn nek

Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

