Ajax evenaart Eredivisierecord door roulerende Francesco Farioli

Ajax heeft zondagmiddag in Almere een opmerkelijk Eredivisie-record te weten evenaren. Met de invalbeurt van Lucas Rosa in het uitduel met Almere City (0-1) is de Braziliaan de 37ste speler die dit seizoen werd ingezet in de competitie.

Dat blijkt uit de statistieken van Opta. Dat aantal is alleen eerder bereikt door ADO Den Haag (2020-2021) en FC Volendam (2023-2024). Geen enkele club gebruikte ooit meer spelers in een Eredivisie-seizoen. Francesco Farioli en Ajax en gaan met deze invalbeurt in Almere dus de geschiedenisboeken in.

Met nog tien wedstrijden te gaan heeft Ajax alle kans om het record alleen in hand te krijgen. Farioli zal dus meer de spelers de kans moeten geven om alleen aan kop te gaan in dit bijzondere Eredivisie-record. Misschien wordt het wel Julian Rijkhoff of Jan Faberski. Dit soort spelers zijn al vaker bij de selectie gehaald, maar kregen nog geen speeltijd in Ajax 1.