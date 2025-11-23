Het laatste Ajax Nieuws
Ajax evenaart rampjaar 2023 en nadert negatief clubrecord
Kenneth Taylor baalt Foto: © Pro Shots
Ajax verloor zaterdag met 1-2 van Excelsior. Het was al de veertiende officiële nederlaag dit kalenderjaar voor de Amsterdammers.
In het rampjaar 2023 eindigde Ajax het kalenderjaar ook met veertien nederlagen. Alleen in 1964 ging het vaker mis, zo weet de NOS. Toen werd er zeventien keer verloren in een officiële wedstrijd. De Amsterdammers moeten echter nog zeven wedstrijden dit jaar en verkeren absoluut niet in goede vorm.
Aankomende dinsdag neemt Ajax het in de Champions League op tegen Benfica.
Laatste nieuws
Fred Grim heeft geen spijt: "Ik ben daar niet mee bezig"
Kraay jr. verbaasd door Ajacied: "Heeft hij al drie keer gedaan"
Ajax evenaart rampjaar 2023 en nadert negatief clubrecord
Fred Grim legt uit: "We willen ze graag kansen geven in Ajax 1"
Advocaat oppert nieuwe td voor Ajax: "Hij kent heel de wereld"
Bosz brengt bezoek aan Nouri: "Het was moeilijk hem zo te zien"
Ajax zoekt verklaring na nederlaag: "Dit is klote voor iedereen"
Kasper Dolberg looft teamgenoot: "Gaat nog wel vaker gebeuren"
Steijn reageert op Heitinga-vertrek: "Daar kan ik me wel in vinden"
VIDEO | Ajax pauzeert wedstrijd in minuut 34 voor eerbetoon Nouri
Meer nieuws
Robert Eenhoorn krijgt Ajax-vraag: "Dat zou niet logisch zijn"
El Ahmadi verbijsterd: "Ik weet niet hoe Ajax dit gaat omdraaien"
Grim legt vinger op de zere plek: "Houden ons niet aan afspraken"
El Ahmadi haalt uit naar Ajax: "De rest zijn makke schaapjes"
Kenneth Taylor bespreekt Ajax-vorm: "Dat helpt natuurlijk niet"
Ajax verliest van Excelsior, dat eerste zege ooit in ArenA pakt
Fred Grim geeft blessure-update: "Dat was wel even schrikken"
Grim zeer lovend: "Hij is nog steeds ongelofelijk belangrijk"
Weijs verklaart opvallende Jong Ajax-basisplaats: "Eigen verzoek"
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Grim wijzigt maar een plek
Ouder nieuws
Mourinho furieus paar dagen voor Ajax-duel: "Spelers die me verraden"
Menno Geelen: "Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel"
Padt eerlijk: "Ik was een verwend mannetje geworden bij Ajax"
Derksen verrast: "Ondanks dat verdient ook hij een tweede kans"
Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"
Van der Vaart kijkt naar Ajax: "Dan moeten ze belasting betalen"
Jordi Cruijff naar clubleiding Ajax? "Hij werd gebruikt als middel"
'Stoorzender' ligt intern onder vuur: "Niemand weet wat hij doet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim verrast met enkele wisseling
Voormalig Ajax-target weer genoemd: "Heeft iets weg van Farioli"
Video’s
Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"
De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"
Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"
Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"
Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"
Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"
Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"
0 reacties