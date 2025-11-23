Ajax evenaart rampjaar 2023 en nadert negatief clubrecord

Ajax verloor zaterdag met 1-2 van Excelsior. Het was al de veertiende officiële nederlaag dit kalenderjaar voor de Amsterdammers.

In het rampjaar 2023 eindigde Ajax het kalenderjaar ook met veertien nederlagen. Alleen in 1964 ging het vaker mis, zo weet de NOS. Toen werd er zeventien keer verloren in een officiële wedstrijd. De Amsterdammers moeten echter nog zeven wedstrijden dit jaar en verkeren absoluut niet in goede vorm.

Aankomende dinsdag neemt Ajax het in de Champions League op tegen Benfica.