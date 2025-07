'Ajax-exit inzicht: FC Köln en Galatasaray voeren gesprekken'

FC Köln en Galatasaray zijn op dit moment de voornaamste kandidaten om Ahmetcan Kaplan over te nemen van Ajax. De Turkse verdediger lijkt op korte termijn te vertrekken uit Amsterdam, zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde Turkse transferjournalist Yağız Sabuncuoğlu . Kaplan staat onder contract tot 2027, maar speelt geen rol meer in de plannen van de club.

Volgens Sabuncuoğlu heeft FC Köln inmiddels contact gelegd met de entourage van Kaplan. Of de speler zelf openstaat voor een overstap naar de Bundesliga is nog onduidelijk. Galatasaray zou eveneens serieuze interesse hebben en zou Kaplan graag terughalen naar Turkije, waar hij eerder al actief was voor Trabzonspor.

Tijdens het oefenduel van Ajax tegen KV Mechelen, dat eindigde in een 3-2 overwinning, ontbrak Kaplan in de wedstrijdselectie. Na afloop bevestigde trainer John Heitinga dat de verdediger bezig is met een mogelijke transfer. "Hij heeft de ruimte gekregen om zich te focussen op een nieuwe uitdaging," aldus Heitinga. Dat versterkt het beeld dat een vertrek aanstaande is.

Ajax verlangt naar verluidt een transfersom van 6,5 miljoen euro voor Kaplan. De 22-jarige verdediger kwam in de zomer van 2022 voor bijna tien miljoen over van Trabzonspor. Sindsdien speelde hij 25 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarvan zeventien als basisspeler. Ook kwam hij veertien keer uit voor Jong Ajax.