'Ajax-exit aanstaande: Duitse en Engelse clubs hopen op Medic'

Jakov Medic lijkt zijn toekomst niet meer bij Ajax te hebben liggen, zo meldt De Telegraaf . De 26-jarige Kroaat staat nadrukkelijk in de belangstelling van clubs uit de lagere regionen van de Bundesliga en de (sub)top van de Engelse Championship.

Medic staat open voor een vertrek uit Amsterdam, na een wisselvallige periode bij de club. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2023 naar Ajax als een van de twaalf aankopen van voormalig directeur Sven Mislintat. Een vaste plek wist hij echter nooit te bemachtigen.

Afgelopen seizoen werd Medic verhuurd aan VfL Bochum, waar hij tot 23 optredens kwam in de Bundesliga en eenmaal het net wist te vinden. Met interesse vanuit meerdere clubs lijkt een definitieve transfer aanstaande. Ajax staat naar verluidt open voor een vertrek, zeker nu er geen uitzicht is op speeltijd in de Johan Cruijff Arena.