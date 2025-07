Ajax-exit voorspelt: "Daar kunnen we langzaamaan vanuit gaan"

Kaplan kwam vorig seizoen al minder in actie en is deze voorbereiding ook nog geen vaste kracht. "We kunnen er langzaamaan vanuit gaan dat hij gaat vertrekken bij de club", vertelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Turk wordt al geruime tijd gelinkt aan een terugkeer naar zijn thuisland. Onder andere Galatasaray zou geïnteresseerd zijn.

Deze voorbereiding maakt de zeventienjarige Bouwman indruk achterin. "Ze hebben vorig jaar Daniele Rugani gehuurd en daar hebben ze bewust geen optie tot koop op genomen. Ook omdat ze op die positie rechts centraal achterin wel het gevoel hadden dat wel eens een speler zich snel kon aandienen. Dan keken ze vooral naar Aron Bouwman", legt Inan uit. "Die was vorig jaar zestien in de voorbereiding en daar was Francesco Farioli laaiend enthousiast over."

Bouwman zou volgende maand zomaar aan de aftrap kunnen staan van het nieuwe Eredivisieseizoen. "Josip Sutalo heeft eigenlijk nog maar één back-up. Nu was het idee, is nog steeds het idee, om een rechter centrale aan te trekken, want je moet wel een back-up hebben. Sutalo raakt dinsdag op de training geblesseerd en is een aantal weken uitgeschakeld. Achter hem heb je nu Nick Verschuren en Bouwman. Eerstgenoemde is vorig jaar nog op gesprek geweest bij Go Ahead, dus daar zijn ze niet van overtuigd, maar Bouwman maakt een goede kans."