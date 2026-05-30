2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'

Cherine
Fans van Ajax op de F-Side Foto: © Pro Shots

Een schokkend onderzoek van AT5 richt zich op de F-side, de harde kern van Ajax. Uit het onderzoek blijkt dat vuurwerk ondanks controles toch het stadion binnenkomt. Ook zouden stewards uit angst voor de harde kern minder ingrijpen, terwijl zelfs clubbestuurders worden bedreigd.

AT5 sprak met stewards, F-side-supporters en de lokale driehoek, en ook met twaalf oud-bestuurders van Ajax over de invloed van de harde kern. De helft zegt te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie, soms zelfs thuis of via dreigende berichten en telefoontjes.

"Het kwam je privéleven binnen", vertelt een voormalig bestuurder aan AT5. "Ze zoeken uit waar je woont en wie je kinderen zijn." Twee bestuurders kregen beveiliging, bij anderen speelde de druk mee in hun besluit vroegtijdig te stoppen. "Niet in alle gevallen is duidelijk of de dreiging daadwerkelijk vanuit de harde kern kwam", schrijft AT5.

Een oud-bestuurder wijst naar Ajax zelf. "Ze doen alsof ze er niets aan kunnen doen. Het hoort er een beetje bij, zeggen ze dan." Volgens betrokkenen leidt de druk er soms toe dat de club bij incidenten eerder kiest voor sussen dan hard ingrijpen tegen de harde kern. "Je hebt dan standvastige en principiële mensen nodig die voet bij stuk houden en zich niet laten intimideren. Maar dat is niet makkelijk", aldus David Endt, oud-teammanager van Ajax.

De invloed van de harde kern reikt verder dan alleen de tribune. "Ik denk dat de invloed groter is dan bij welke club dan ook. Op alle niveaus", laat een oud-bestuurder weten. "Ondanks dat Ajax de afgelopen jaren de veiligheidsmaatregelen heeft uitgebreid, laten de incidenten zien dat problemen blijven terugkeren. Het laat zien dat de grip op de harde kern slechts beperkt is", concludeert AT5.

Ajax reageert tot slot in een schriftelijk: "Bij Ajax zijn uit de afgelopen grofweg 20 jaar twee concrete voorbeelden bekend van feitelijke, strafbare bedreigingen (of verregaande intimidaties) tegen bestuurders. Naast deze voorbeelden wordt online, veelal anoniem, helaas ook van alles geroepen. Wij hebben en voelen een zorgplicht voor onze medewerkers."

VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"

