Ajax-fan gaat viraal met heftige beelden: auto ontploft op de Dam

Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is donderdag een auto in brand gevlogen. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. De politie houdt er rekening mee dat er sprake was een opzet.

Een Ajax-supporter plaatste de beelden op X en gaat viraal met de heftige video. Te zien is dat de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt en dat de in brand staande man wordt overmeestert en geblust.

De brand is ontstaan na een ontploffing in de auto. "We vermoeden dat de bestuurder de brand zelf veroorzaakt heeft", laat de politie weten. "Daarbij wordt rekening gehouden met opzet. De bestuurder is hierbij gewond geraakt."

Een medewerkster van Peek&Cloppenburg, een winkel direct aan de Dam, vermoedt dat het gaat om een zelfmoordactie. Een auto kwam de Dam oprijden en draaide het monument op, vertelt ze aan De Telegraaf. "Toen stapte hij uit de auto, hij stond al helemaal in de brand." Het was voor haar meteen duidelijk: "Dit had hij zelf gedaan. Zo'n groot vuur krijg je niet van een sigaret die in de auto valt. Het was echt heel erg heftig om te zien."