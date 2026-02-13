Ajax-fan laat haar groeien tot Ajax vijf duels achter elkaar wint

Ajax-supporter Dani Hagebeuk gaat een gedurfde uitdaging aan. Net als de bekende Manchester United-fan Frank Ilett laat hij zijn haar pas knippen als Ajax vijf wedstrijden op rij wint.

Ilett werd vorig jaar een van de bekendste supporters van Manchester United. Teleurgesteld door de prestaties van zijn club besloot hij in oktober 2024 zijn haar niet meer te knippen totdat The Red Devils vijf overwinningen op rij zouden boeken. Afgelopen maandag leek het zover, maar een 1-1 gelijkspel tegen West Ham United zorgde ervoor dat hij nog niet naar de kapper mag.

Hagebeuk laat zich hierdoor niet ontmoedigen. De voormalige Ajax-esporter neemt het idee over en kondigde op social media aan dat hij pas naar de kapper gaat als Ajax vijf keer op rij wint. Zijn uitdaging begint met een thuiswedstrijd voor Ajax tegen Fortuna Sittard, gevolgd door duels tegen NEC (thuis), PEC Zwolle (uit), FC Groningen (uit) en Sparta Rotterdam (thuis).