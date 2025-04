Ajax-fan neemt het op voor Hato: "Dat voelt wat onrechtvaardig"

Ajax is na 28 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten voorsprong op PSV, maar Floris Roos is wel verrast over de tussenstand van de Ajacied van het Jaarverkiezing.

"Kenneth Taylor staat met 43 punten bovenaan in het tussenklassement, gevolgd door Josip Sutalo (39 punten) en Remko Pasveer (28 punten)", schrijft hij op de website van Ajax Life. "Een prima topdrie hoor, maar waar in hemelsnaam is Hato? Een muisarm naar beneden scrollend, komen we de verdediger pas tegen op de twaalfde plek. Met negen puntjes… Hoe dan?"

"Anton Gaaei, Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Wout Weghorst, Mika Godts Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim verzamelden door het seizoen heen allemaal meer punten", constateert hij. "Dat voelt wat onrechtvaardig, maar kennelijk vinden we het al heel normaal hoe steady Hato speelt. De tiener voetbalde zich onopvallend de Club van 100 in. Krankzinnig eigenlijk voor een negentienjarige. Dit seizoen staat de teller op 44 officiële wedstrijden. Daarin gaf hij vijf assists en was hij tweemaal trefzeker", aldus Roos.

"Hij is altijd fit, speelt vrijwel altijd een dikke voldoende en grote fouten maakt hij amper. Week in, week uit, levert hij prima wedstrijden af", vervolgt hij. "Sutalo staat hartstikke hoog in het tussenklassement. Terecht, maar kennelijk valt het bij hem veel meer op dat hij goed speelt. Van Hato vinden we dat kennelijk heel normaal. Hato is degelijk, maar valt verder niet echt op. En toch is het heel bijzonder wat de linksback dit seizoen laat zien op zijn nieuwe positie. Zo is Gaaei natuurlijk niet beter dan Hato, maar staat hij wel zevende met zestien punten", besluit Roos.