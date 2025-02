Ajax-fan: "Ze hadden weer schijt mazzel, word er kotsmisselijk van"

Ajax staat eindelijk weer bovenaan. Na een 0-2 overwinning bij Fortuna Sittard, staan de Amsterdammers voor het eerst sinds eind 2022 weer op de eerste plaats in de Eredivisie. Wie echter denkt dat de gemiddelde Ajax-fan vol lof is, die komt bedrogen uit.

"Ajax had weer schijt mazzel. Ik word er kotsmisselijk van", zegt een supporter op de Albert Cuypmarkt tegen AT5. "Het voetbal is niet lelijk, maar het is gewoon geen Ajax. Het is niet het Ajax wat je gewend bent. Wij staan voor mooi voetbal." De man geeft een voorbeeld: "Dan staan ze met 1-0 achter, en dan staan ze met zulke snoetjes. Sodemieter op, ga er tegen aan. Zorg dat je wint. Ze hebben van Fortuna gewonnen, maar je moet niet vragen op welke manier he."

Een andere Ajaxsupporter reageert weer anders. "Ik denk wel dat ze kampioen worden. Daar moeten we gewoon in geloven". zegt een dame die met een vriendin in het café zit. "En als we er niet in geloven, dan zijn we ook geen Ajaxsupporters. Ik zou het echt fantastisch vinden als ze kampioen worden, ik vind het echt te gek."

"En daarom zeg ik ook: wij worden gewoon weer kampioen." Ook een Amsterdamse barman heeft vertrouwen in een mogelijk kampioenschap van Ajax. "Het was weer dramatisch natuurlijk, maar als je deze wedstrijden gaat winnen, dan ziet het er wel goed uit", aldus de reacties van enkele Ajaxsupporters.